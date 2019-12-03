На месте локализованного в Петербурге пожара наблюдается сильное задымление

На месте сильнейшего пожара на юге Санкт-Петербурга, где несколько часов полыхает ангар на площади в 12 тысяч квадратных метров, до сих пор поднимаются клубы черного едкого дыма. Выгоревшие конструкции находятся в зоне складских помещений промышленной зоны.

«По всей видимости, догорают строительные материалы, покрышки и другие горючие вещества, которые хранились на территории терминала», - сообщает с места происшествия корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Огонь вспыхнул в 02:13 по адресу Московское шоссе, 54 в Пушкинском районе Северной столицы. Незамедлительно к месту ЧП были направлены все свободные силы и средства пожарного гарнизона. На месте тушения создан оперативный штаб.

Несмотря на все усилия спасателей, кровля ангара рухнула. В тушении пожара задействованы 220 человек, а также 49 единиц специальной техники, включая пожарный поезд.