В Москве появился новый вид мошенничества
Преступники раскладывают в почтовые ящики фальшивые извещения об административном наказании от Роспотребнадзора.
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
В Москве выявили новый вид мошенничества. По данным Роспотребнадзора, злоумышленники рассылают постановления с поддельными штрафами, якобы выписанными ведомством. В квитанциях указана несоответствующая действительности информация и фальшивые реквизиты.
В Роспотребнадзоре сообщили, что на бланке в обязательном порядке должен быть указан счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства, пишет агентство городских новостей «Москва»
Также сотрудники ведомства посоветовали в случае сомнений сразу же обратиться в Роспотребнадзор.