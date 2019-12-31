В Москве появился новый вид мошенничества

В Москве выявили новый вид мошенничества. По данным Роспотребнадзора, злоумышленники рассылают постановления с поддельными штрафами, якобы выписанными ведомством. В квитанциях указана несоответствующая действительности информация и фальшивые реквизиты.

В Роспотребнадзоре сообщили, что на бланке в обязательном порядке должен быть указан счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства, пишет агентство городских новостей «Москва»

Также сотрудники ведомства посоветовали в случае сомнений сразу же обратиться в Роспотребнадзор.