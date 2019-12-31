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Лукашенко договорился с Медведевым о поставках углеводородов без контрактов

Иван Линдеманн
16:29 31.12.2019
Договоры, которые регламентируют работу в нефтегазовой сфере, истекают 31 декабря 2019 года.
Лукашенко договорился с Медведевым о поставках углеводородов без контрактов
© Фото: Stefan Sauer, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора договорились о поставках углеводородов без контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. 

Обсуждение этих вопросов стало продолжением переговоров с Владимиром Путиным, а также связано с тем, контракты, которые регламентируют работу в нефтегазовой сфере, истекают 31 декабря 2019 года. 

«Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь», - цитирует пресс-службу белорусское издание БЕЛТА. 

Эти же вопросы президент Белоруссии обсудил с главой Минэнерго России Александром Новаком. Переговоры также прошли по телефону. Речь шла о графиках и компаниях, которые будут поставлять сырье в Белоруссию. 

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