Лукашенко договорился с Медведевым о поставках углеводородов без контрактов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора договорились о поставках углеводородов без контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Обсуждение этих вопросов стало продолжением переговоров с Владимиром Путиным, а также связано с тем, контракты, которые регламентируют работу в нефтегазовой сфере, истекают 31 декабря 2019 года.

«Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь», - цитирует пресс-службу белорусское издание БЕЛТА.

Эти же вопросы президент Белоруссии обсудил с главой Минэнерго России Александром Новаком. Переговоры также прошли по телефону. Речь шла о графиках и компаниях, которые будут поставлять сырье в Белоруссию.