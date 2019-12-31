В «Нафтогазе» заявили о неизменности тарифа на транзит газа из РФ в течение пяти лет

В «Нафтогазе» заявили о неизменности тарифа на транзит газа из России в течение следующих пяти лет. Об этом объявил глава организации Андрей Коболев.

Как он отметил, тариф также не изменился по сравнению с предыдущим контрактом. Слова Коболева приводит РИА Новости.

Между тем, Москва и Киев 20 декабря согласовали детали нового контракта на транзит газа. Кроме того, удалось урегулировать взаимные претензии между «Газпромом» и «Нафтогазом». Стороны договорились о выплате российской компанией 2,9 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству между газовыми компаниями двух стран.