«Запоздалые и слабые»: Forbes раскритиковал санкции США против «Северного потока - 2»
В материале издания отмечается, что США опоздали на год с введением ограничительных мер.
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
Санкции против проекта «Северный поток - 2» не помешают строительству трубопровода, убежден обозреватель американского издания Forbes Кеннет Рапоза.
В опубликованном материале отмечается, что США опоздали на год с введением ограничительных мер. Рапоза называет санкции «слишком запоздалыми и слабыми».
«Проект почти завершен», - подчеркивает он.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Россия и Украина подписали контракт на транзит российского газа. Документ действителен пять лет.