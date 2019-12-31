«Запоздалые и слабые»: Forbes раскритиковал санкции США против «Северного потока - 2»

Санкции против проекта «Северный поток - 2» не помешают строительству трубопровода, убежден обозреватель американского издания Forbes Кеннет Рапоза.

В опубликованном материале отмечается, что США опоздали на год с введением ограничительных мер. Рапоза называет санкции «слишком запоздалыми и слабыми».

«Проект почти завершен», - подчеркивает он.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Россия и Украина подписали контракт на транзит российского газа. Документ действителен пять лет.