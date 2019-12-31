На Камчатке произошло землетрясение
Эпицентр находился в районе мыса Козлова в 136 километрах юго-западнее райцентра Усть-Камчатск.
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Землетрясение магнитудой 5,5 баллов зарегистрировано на востоке полуострова Камчатка. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
«Очаг землетрясения залегал на глубине 100 километров. Эпицентр находился в районе мыса Козлова в 136 километрах юго-западнее райцентра Усть-Камчатск», - цитирует RT заявление представителя РАН.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.