Путин присвоил звания народных артистов Вовк, Жилину и Николаеву

Президент России Владимир Путин присвоил звания «Народный артист РФ» завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, пианисту, дирижеру, руководителю музыкального коллектива «Фонограф» Сергею Жилину и композитору, певцу, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорю Николаеву.

Соответствующий указ глава государства подписал сегодня. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, президент наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Владимира Мау за большой вклад в научно-педагогическую деятельность и подготовку высококвалифицированных специалистов.

За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества Ордена Дружбы удостоены граждане Франции – почетный постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк и сопредседатель Генерального совета Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея нардов Евразии» Бернар Лозе.

Отдельным указом главы государства также награжден генеральный директор специального летного отряда «Россия» Константин Терещенко, который получил орден Почета за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России наградами также отмечены: чрезвычайный и полномочный посол РФ в Боливарианской Республике Венесуэла и по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике Владимир Заемский, а также бывший директор Всемирного фонда дикой природы России Игорь Честин.