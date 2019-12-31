Путин посмертно наградил медалью юнармейца, спасшего ребенка из-подо льда

Президент России Владимир Путин посмертно наградил подростка из Омска, пытавшегося спасти двух детей из-подо льда.

14-летний юнармеец Артур Рахимов оказался рядом, когда дети по неосторожности провалились под лед. Юноша нырнул за ними и смог спасти одного из них, но сам не выплыл. За этот поступок юнармейца посмертно наградили медалью «За спасение погибавших».

«Артур Рахимов награжден за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», - говорится в документе, сопутствующем медали.

Также 19 декабря юнармейца посмертно наградили медалью Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага».

Напомним, трагедия произошла в Омске рядом с улицей Малиновского. Под лед провалились трое детей: девочке удалось выбраться самостоятельно, одного мальчика сумел спасти прохожий, а за третьим прыгнул в воду Артур.