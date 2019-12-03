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Тринадцатый российско-турецкий патруль приступил к работе на севере Сирии

Ян Брацкий
11:52 03.12.2019
Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября 2019 года в Сочи Меморандумом между Россией и Турцией.
Тринадцатый российско-турецкий патруль приступил к работе на севере Сирии
© Фото: ТРК Звезда

В Сирии начал свою работу 13 совместный российско-турецкий патруль. Военные полицейские работают в районе города Кобани, где накануне на пути следования российской колонны взорвалась самодельная бомба.

В состав совместного патруля входят бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80», а также бронеавтомобили «Kirpi» турецкий вооруженных сил. С воздуха контроль за ситуацией осуществляют пилоты российских ВКС, и беспилотные летательные аппараты российской военной полиции.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничными службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.

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