Тринадцатый российско-турецкий патруль приступил к работе на севере Сирии

В Сирии начал свою работу 13 совместный российско-турецкий патруль. Военные полицейские работают в районе города Кобани, где накануне на пути следования российской колонны взорвалась самодельная бомба.

В состав совместного патруля входят бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80», а также бронеавтомобили «Kirpi» турецкий вооруженных сил. С воздуха контроль за ситуацией осуществляют пилоты российских ВКС, и беспилотные летательные аппараты российской военной полиции.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничными службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.