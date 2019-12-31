Медведев поздравил россиян с Новым годом

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Обращение руководитель камина записал находясь в загородной правительственной резиденции. Медведев пожелал всем удачи в наступающем году.

«Дорогие друзья, совсем скоро наступит 2020 год, а на наших календарях появится эта красивая цифра. Я хочу, чтобы наступающий год был для вас удачным, чтобы вы чувствовали себя намного лучше, чтобы ваши близкие, дети, родители были здоровы. Пусть этот год принесет вам, а также всей нашей стране, благополучие. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо. С новым 2020 годом», - сказал Медведев.