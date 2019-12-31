СМИ: в Британии в 90-е годы предлагали сделать Россию ассоциированным членом НАТО

В середине 90-х годов в Британии предлагали сделать Российскую Федерацию ассоциированным членом НАТО. С такой инициативой выступал политик Малкольм Рифкинд, который занимал министерские посты во времена работы правительств Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора.

Занимавший в 1995 году пост министра обороны политик считал, что «частичное» членство могло поспособствовать расширению НАТО, позволяя странам бывшего Советского Союза налаживать связи с альянсом без «обид» со стороны России.

Для этого Рифкинд составил специальное досье, в котором указал, что создание специальной категории «ассоциированного членства» могло бы стать решением российского вопроса.

«Это, тем не менее, дало бы России формальный статус в НАТО и позволило бы ей посещать министерские встречи», - говорится в рассекреченном документе, который цитирует издание The Telegraph.

Также, как отмечал Рифкинд, воплощение его предложения могло бы стать способом постепенного объединения и гармонизации политики, доктрины и практики.