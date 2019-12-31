Новая Зеландия и две тихоокеанские страны встретили Новый год

В мире начали отмечать Новый год. Первыми в него вступили жители Новой Зеландии, Фиджи и Королевства Тонга. В небе над городами этих государств прогремели праздничные салюты.

Среди регионов России раньше всех 2020 год наступит в Камчатском крае и на Чукотке, в 15 часов по московскому времени.

Но отмечать наступление Нового года в большинстве субъектов начали задолго до боя курантов.

Так, в Крыму праздничную елку установили прямо на дне Черного моря. Искусственное дерево украсили на берегу, а затем при помощи свинцового груза опустили на глубину. Несмотря на холодную воду, дайверы, переодевшись в новогодние костюмы, даже устроили вокруг елки праздничный хоровод.

В Екатеринбурге Деды Морозы и Снегурочки приняли участие во всероссийской акции «Закаленная страна» и устроили забег по улицам города. Сбросив шубы, они легко преодолели дистанцию в 3,5 километра.

К участникам присоединились и жители Владивостока. Вместе с гостями из Китая они устроили заплыв в ледяном бассейне.