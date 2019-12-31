Опубликовано видео изнутри осажденного посольства США в Багдаде

Американский спецназ использует светошумовые гранаты для разгона протестующих у здания посольства США в Багдаде. Арабские СМИ распространили видеокадры изнутри дипмиссии, в которой находятся бойцы элитного подразделения американской армии.

Вместе с ними на территории посольства укрылись иракские военнослужащие из числа охраны дипмиссии. Сообщается, что военные готовы открыть огонь по любому, кто попытается проникнуть на территорию здания.

Беспорядки у посольства США в Багдаде не стихают с самого утра. Сотни людей окружили здание и закидывают его камнями. Так жители Ирака протестую против постоянных атак американской авиации на позиции местного ополчения, в результате чего гибнут десятки людей, включая мирных жителей.

Собравшиеся у стен посольства требуют отослать посла. Демонстранты подожгли забор, рвут американские флаги и бросают мусор на территорию дипломатической миссии.