«Попутного вам ветра»: капитан «Крузенштерна» поздравил всех, кто следит за экспедицией «Паруса мира», с Новым годом

Капитан российского учебного парусного судна «Крузенштерн», который, в числе других кораблей, принимает участие в масштабной экспедиции «Паруса мира», приуроченной к 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в ВОВ, Михаил Еремченко поздравил всех, кто следит за экспедицией, с наступающим Новым годом.

«Дорогие друзья, коллеги! Все те, кто следит за российской экспедицией “Паруса мира”, посвященной двухсотлетию открытия Антарктиды. От всей души от имени экипажа барка “Крузенштерн” поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Пусть сбываются все ваши мечты и воплощаются в жизнь все начинания. Желаю вам здоровья, удачи. Пусть на вашем пути будет только попутный ветер и, конечно же, семь футов под килем. С Новым Годом!», - сказал капитан.

«Крузенштерн» вышел из Калининграда 8 декабря. Преодолев в условиях непрекращающихся штормов Балтийское и Северное моря, а затем Атлантику, оставив позади 3 тысячи морских миль, 26 декабря он прибыл в первый иностранный порт - Санта-Крус-де-Тенерифе в Испании.

Спустя несколько дней, 29 декабря, барк покинул Канарские острова и взял курс на Рио-де-Жанейро. Новый год Моряки встретят в океане.