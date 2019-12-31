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Экс-канцлер ФРГ возмутился санкциям США против «Северного потока-2»

Ян Брацкий
14:26 31.12.2019
Бывший политик Герхард Шредер напомнил о суверенитете Германии и праве на свободный выбор торговых партнеров в Европе и по всему миру.
Экс-канцлер ФРГ возмутился санкциям США против «Северного потока-2»
© Фото: Rainer_Droese, via www.imago-ima, Globallookpress

Экс-канцлер ФРГ и председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер подверг резкой критике санкции США в отношении строящегося газопровода «Северный поток-2».

Бывший политик возмутился диктатом со стороны официального Вашингтона и напомнил о суверенитете Германии в вопросах экономического сотрудничества со своими партнерами в Европе.

«США хотят определять, с кем нам можно осуществлять торговлю, а с кем нет. Мы не должны с этим мириться, мы не 51-й штат США», - заявил Шредер в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

По мнению Шредера, санкции являются грубым вмешательством во внутренние дела Германии. По его оценкам, подобный шаг Белого дома является бесцеремонным.

Оценивая проект «Северный поток-2» Шредер выразил уверенность, что прокладка трубопровода принесет пользу всей Европе, многие страны которой сейчас отказываются от атомной и угольной энергетики.

Санкции против российского трубопровода вступили в силу 20 декабря, после того, как президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на следующий год. Именно этот документ содержит в себе ограничительные меры против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». В тот же день руководство швейцарской компании Allseas заявило о прекращении работ по прокладке труб.

«Северный поток-2» - проект магистрального трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух нитей газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. Большинство стран ЕС поддерживают проект. Резко против выступает Украина и США. Киев опасается потери статуса основного транзитера российского топлива, а Вашингтон продвигает на европейский рынок собственный сжиженный газ.

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