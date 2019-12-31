В Кремле назвали главное достижение 2019 года

Главным достижением 2019 года является слом негативной тенденции на снижение благосостояния россиян. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, последние три-четыре года по объективным причинам уровень благосостояния россиян либо «топтался на месте», либо сокращался.

«В этом году эту тенденцию удалось остановить. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс», - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это происходит на фоне «абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности».

Песков также отметил, что несмотря на «недружественную атмосферу», в которой вынуждена существовать российская экономика, она все же сохраняет свою устойчивость.