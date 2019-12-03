Дания признала безопасность «Северного потока-2»

Официальный Копенгаген убедился в том, что энергетический проект «Северный поток-2» соответствует международным обязательствам страны и экологическим стандартам. С таким заявлением выступил посол Дании в Российской Федерации.

Страна долгое время оставалась единственной, не давшей разрешение на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне, однако в конце октября подписала соответствующие документы.

Отмечается, что разрешение выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву.

«Нам необходимо было убедиться в том, проект полностью соответствует нашим международным обязательствам и экологическим стандартам. Это не было политическим вопросом. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам. Это чисто административное решение и довольно прозрачный процесс», - отметил Сендергорд в интервью РИА Новости.

Комментируя попытки Вашингтона помешать окончательной реализации проекта посол скандинавской страны Карстен Сендергорд отметил, что все будет зависеть от внутриполитической ситуации в Северной Америке.

«Это все зависит от политики США. Посмотрим, что будет там происходить дальше. Это будет зависеть от того, какие изменения произойдут в конгрессе США и что они будут с этим делать дальше», - добавил посол.

«Северный поток-2» предполагает прокладку двух нитей газопровода, их общая мощность будет составлять 55 миллиардов кубометров в год. Он будет построен от российского побережья через Балтийское море до Германии. Также он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Швеции, Финляндии и Дании.