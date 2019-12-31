В Кремле призвали не обсуждать «апокалиптических сценариев» на фоне отсутствия договоренности с Минском по газу

В Кремле призвали не обсуждать апокалиптических сценариев развития событий вокруг поставок газа в Белоруссию. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который отметил, что сторонам пока не удалось договориться по некоторым вопросам.

Сегодня состоялся второй за последние два дня телефонный разговор между главами государств Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Президенты поздравили друг друга с наступающим Новым годом и обсудили вопросы поставок углеводородов на территорию Белоруссии. В ходе телефонного разговора президенты условились продолжить общение.