Кремль: санкции США не помешают запуску «Северного потока - 2»

Сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» сдвинутся вправо из-за отказа подрядчика Allseas завершить работы по укладке трубопровода, однако проект будет реализован. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

С точки зрения Кремля, уточнил он, санкции США являются незаконными. Песков отметил, что сдвиг сроков проекта не помешает его реализации.

«С опозданием проект, мы надеемся, будет введен в действие, необходимые мощности для этого имеются», - сказал он.

Санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в оборонный бюджет США на следующий год. Ограничительные меры затрагивают иностранные компании, участвующие в возведении объектов. Allseas из-за этого практически сразу же приостановила свою работу и не намерена ее возобновлять.