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Редакция «Звезды» выступила в поддержку коллегам в Sputnik Эстония

Анна Касаткина
13:54 31.12.2019
Ранее стало известно, что в информагентстве «Россия сегодня» решили разорвать трудовые отношения с эстонской редакцией, чтобы не рисковать свободой сотрудников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Ведущие и корреспонденты телеканала «Звезда» будут выходить в эфир в желтых жилетах в знак поддержки редакции Sputnik Эстония. Сотрудникам издания пришлось с 1 января прекратить трудовые отношения с международным информагентством «Россия сегодня» из-за угрозы уголовного преследования со стороны эстонских властей.

В «Россия сегодня» отметили, что, несмотря на абсурдность сложившейся ситуации, журналистам грозит реальное наказание. По этой причине решено не рисковать свободой сотрудников.

«Действия эстонского режима в отношении граждан своей страны считаем открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова, не имеющим прецедентов в ЕС. Единственная "вина" журналистов - это работа в российском СМИ», - говорится в пресс-релизе агентства.

Журналисты Sputnik Эстония подверглись санкциям со стороны официального Таллина. Власти предупредили их о персональной уголовной ответственности за сотрудничество с МИА «Россия сегодня» - до пяти лет лишения свободы. Проблеме давления на журналистов ранее уделил внимание президент России Владимир Путин, который назвал ситуацию удивительным цинизмом.

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