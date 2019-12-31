Редакция «Звезды» выступила в поддержку коллегам в Sputnik Эстония

Ведущие и корреспонденты телеканала «Звезда» будут выходить в эфир в желтых жилетах в знак поддержки редакции Sputnik Эстония. Сотрудникам издания пришлось с 1 января прекратить трудовые отношения с международным информагентством «Россия сегодня» из-за угрозы уголовного преследования со стороны эстонских властей.

В «Россия сегодня» отметили, что, несмотря на абсурдность сложившейся ситуации, журналистам грозит реальное наказание. По этой причине решено не рисковать свободой сотрудников.

«Действия эстонского режима в отношении граждан своей страны считаем открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова, не имеющим прецедентов в ЕС. Единственная "вина" журналистов - это работа в российском СМИ», - говорится в пресс-релизе агентства.

Журналисты Sputnik Эстония подверглись санкциям со стороны официального Таллина. Власти предупредили их о персональной уголовной ответственности за сотрудничество с МИА «Россия сегодня» - до пяти лет лишения свободы. Проблеме давления на журналистов ранее уделил внимание президент России Владимир Путин, который назвал ситуацию удивительным цинизмом.