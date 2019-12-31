Путин и Зеленский дали позитивную оценку обмену Киевом и Донбассом удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех»

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дали позитивную оценку обмену между Киевом и Донбассом удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех». Телефонный разговор глав двух государств состоялся по инициативе украинской стороны.

«В ходе телефонной беседы Владимир Путин и Владимир Зеленский акцентировали необходимость продолжения реализации минского "Комплекса мер" сторонами внутриукраинского конфликта», - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Украинская сторона и представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обменялись удерживаемыми лицами 29 декабря. По согласованию сторон, состоялся обмен «всех установленных на всех установленных».

Сторонники ДНР и украинские силовики прибыли на территорию КПП на окраине Горловки на автобусах. ДНР получила назад 60 человек, ЛНР – 63 человека. Киев забрал по 52 и 25 удерживаемых соответственно.

Первый за два года обмен заключенными состоялся под контролем представителей Международного Красного Креста и ОБСЕ.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва приветствует обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. В ведомстве назвали его важным гуманитарным шагом. В МИД выразили надежду на то, что работа будет продолжена и в 2020 году.