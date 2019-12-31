Путин наградил спасателей, работавших на месте ЧП в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин наградил спасателей, работавших на месте ЧП после взрыва газа в Магнитогорске Челябинской области. Сотрудники поисково-спасательной службы региона получили медали «За спасение погибавших».

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. К награждению представлены пять человек: замначальника поисково-спасательного отряда в Магнитогорске Дмитрий Паксютин, начальники подразделений Евгений Корягин и Альмир Тайсин, спасатель Владислав Хадеев и спасатель отряда в Златоусте Анатолий Лихачев.

Трагедия случилась ровно год назад. В многоэтажном доме на проспекте Карла Маркса в шесть утра по местному времени произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился целый подъезд. Жертвами трагедии стали 39 человек, включая шестерых детей. Десятки людей попали в больницы. Следствие по делу продолжается до сих пор.