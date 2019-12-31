Путин и Зеленский выразили надежду на полное прекращение огня в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении офиса украинского лидера.

Главы государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и состоявшимся 29 декабря обменом пленными между Киевом и Донбассом. Кроме того, стороны приветствовали подписание контракта на транзит российского газа по украинской территории.

Президенты РФ и Украины также выразили надежду на полное прекращение огня в Донбассе в ближайшее время.

Как, в свою очередь, сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Зеленский в беседе акцентировали внимание на необходимости продолжения реализации минского «комплекса мер» сторонами внутриукраинского конфликта.

В Москве отмечают, что разговор состоялся по инициативе Зеленского.