Сотрудников Sputnik Эстония вынудили принять решение о разрыве трудовых отношений с редакцией

Сотрудникам Sputnik Эстония пришлось принять решение о разрыве трудовых отношений с редакцией с 1 января 2020 года в связи с угрозой уголовного преследования. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы МИА «Россия сегодня».

«Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», - сказано в сообщении.

В пресс-службе при этом подчеркнули, что Sputnik и МИА «Россия сегодня» поддерживают своих сотрудников в этом решении.

Журналисты агентства подверглись санкциям со стороны официального Таллина. В частности, власти предупредили их о персональной уголовной ответственности за сотрудничество с МИА «Россия Сегодня».

Проблеме давления на журналистов уделил внимание президент России Владимир Путин, который в ходе большой пресс-конференции назвал сложившуюся ситуацию удивительным цинизмом.