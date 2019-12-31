Демонстранты штурмуют посольство США в Багдаде

Сотни демонстрантов в эти минуты пытаются взять штурмом посольство США в Багдаде. Люди скандируют антиамериканские лозунги, ждут флаги США и забрасывают территорию дипмиссии камнями.

Таким образом жители Ирака протестуют против воздушных ударов армии США по позициям местного ополчения. Накануне состоялись массовые похороны жертв одной из таких атак. Сообщается, что охрана посольства отступила под напором нападающих и укрылась на территории миссии.

Территория вокруг посольства США разбита. Камеры наблюдения сломаны, во двор посольства летят бутылки с водой, камни и прочий мусор с улицы, сообщает Sky news arabia.

Протестующие подожгли забор посольства и требуют выгнать американского посла с территории Ирака. Сейчас вокруг здания растет палаточный лагерь протестующих, которые не намерены уходить до выполнения своих требований.