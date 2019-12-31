Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам

С 1 января в РФ вступает в силу последний этап ограничения предельного долга. Согласно новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать саму задолженность более чем в 1,5 раза.

Данное ограничение также распространяется на неустойки, такие как пени и штрафы.

Как рассказала директор саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева, уже принятые ограничения позволили сократить количество игроков на рынке и привели к ужесточению оценки кредитоспособности заемщиков.

В беседе с РИА Новости она отметила, что портфель микрозаймов продолжит расти, невзирая на вступление в силу нового этапа регулирования, так как предпосылок для снижения популярности займов у российских граждан в текущих макроэкономических условиях нет.

В ноябре этого года заместитель главы Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что регулятор не собирается ужесточать свою политику на микрофинансовом рынке. Также, по его словам, влиянию уже вступивших в силу изменений будет дана оценка во второй половине 2020 года.