Достоин войти в историю: чем запомнился 2019 год в России и мире

Уходящий год закрывается знаковым событием, которого четыре года ждала вся Россия и особенно жители Крыма – Керчь и Тамань связал автомобильный и железнодорожный мост длиной 19 км. Открытие Крымского моста стало значимым, но далеко не единственным важным достижением России в 2019 году.

Строек на века в этом году было немало: например, мост через Амур, связавший Россию и Китай, новая трасса М11, по которой всего за шесть с половиной часов можно доехать из Москвы в Санкт-Петербург. «Силу Сибири» – газопровод длинной в 2000 км – теперь знает весь мир. По нему топливо пойдет в Китай и на Дальний Восток. Несмотря на санкции США, впереди еще два громких проекта - Южный и Северный потоки.

В этом году на севере Сирии чуть не вспыхнула война, когда Турция ввела свои танки против курдских формирований. Россия в который раз выступила миротворцем. В Бочаровом ручье Москва и Анкара подписали меморандум и начали совместно патрулировать приграничные территории.

Переговоры с Украиной сдвинулись с мертвой точки после того, как в соседней стране выбрали нового президента. Лидеры двух государств Владимир Путин и Владимир Зеленский встретились на саммите в «нормандском формате» – первом за три года. Произошел знаменитый обмен – по формуле 35 на 35 и еще один, более масштабный, уже перед Новым Годом. Заработала и формула Штайнмайера, началось разведение сил от границ ДНР и ЛНР.

Запомнится уходящий год и печальными событиями – пожарами и наводнениями в Сибири. Четыре миллиона гектаров леса тушили пожарные, добровольцы, военнослужащие с вертолетов и самолетов. В июне в Иркутской области в зоне подтопления оказались более сотни населенных пунктов и 40 тысяч жителей.

В Тулун несколько раз приезжал Владимир Путин. Жители жаловались ему на местных чиновников. На ликвидацию последствий наводнения деньги из Москвы выделяли, но доходили они не до всех. Закончилось все отставкой губернатора Иркутской области. Сейчас люди получают компенсации, большинство из них уже переехали в новые дома.

В апреле культурный шок испытал весь мир – горел собор Парижской Богоматери. А в конце августа всех потрясло настоящее чудо на кукурузном поле. Пилот Дамир Юсупов смог посадить самолет с отказавшими двигателями посреди поля так, что никто из пассажиров не погиб.

В мире науки 2019 год тоже войдет в историю. При помощи горизонта событий – сети телескопов – астрофизики посмотрели вдаль 50 миллионов световых лет и сделали первый в истории снимок черной дыры. Она в семь миллионов раз тяжелее солнца и втягивает в себя даже частицы, движущиеся со скоростью света. Это почти невозможно представить, но теперь можно увидеть.