Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили поставки нефти и газа. Телефонный разговор лидеров двух государств состоялся сегодня. Российский президент поздравил своего коллегу с наступающим Новым годом.

«В продолжение и развитие вчерашнего разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь», - цитирует агентство «Белта» пресс-службу белорусского лидера.

Ранее Александр Лукашенко назвал объемы газа, запланированного к закупке у России. По его данным, белорусская сторона готова приобрести около 20 миллиардов кубометров газа.

По итогам недавней встречи с Владимиром Путиным президент Белоруссии отметил, что в ходе переговоров стороны достигли концептуальной договоренности по энергоносителям. Вскоре планируется установить конкретные цены. Во время телефонного разговора Владимир Путин и Александр Лукашенко условились о дальнейших контактах.