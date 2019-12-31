За 2019 год рубль укрепился по отношению к иностранной валюте более чем на 9%

За 2019 год рубль укрепился по отношению к доллару на 9,3%. По данным Московской биржи 30 декабря курс составил 61,98 рублей. По отношению к евро рубль также вырос, на 11,3%. На 30 декабря курс составляет 69,46 рублей.

Ранее сообщалось, что 20 декабря впервые с марта 2018 года курс евро опустился ниже отметки 69 рублей и составил 68,94 рубля.

За 2019 год стоимость нефти марки Brent выросла с 53,8 доллара за баррель до 66,63 долларов за баррель. В рублях стоимость нефти за баррель на конец 2019 года составила 4,14 тысячи рублей, в 2018 году стоимость была 3,84 тысячи рублей.