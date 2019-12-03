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Зеленский объяснил важность диалога с Путиным по Донбассу

Егор Левин
01:12 03.12.2019
По словам украинского лидера, отсутствие диалога равнозначно бегу на беговой дорожке, когда калории теряются, а движения нет.
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным по Донбассу
© Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Отсутствие диалога Зеленский назвал «бегом на месте».

«Вы знаете, без этого диалога можно, но это как, извините за такое сравнение, бег на беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но остаешься на месте», - заявил украинский президент в опубликованном на Facebook видео.

Примечательно, что во время записи ролика Зеленский как раз проводил занятие на беговой дорожке. Он отметил, что не хочет подобного развития и выразил желание завершить конфликт в Донбассе.

Ранее Зеленский заявил о намерении бороться за «сбившихся с пути» жителей Донбасса. Он выразил уверенность, что в зоне конфликта есть люди, которые «за Украину», а также «потерянные».

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