Последствия ДТП с перевернувшимся под Белгородом автобусом показали на видео

Пять человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Белгородом. Одна из пассажирок находится в тяжелом состоянии, у нее травма позвоночника.

Пассажирский автобус вылетел в кювет, после чего опрокинулся набок. Инцидент произошел утром 3 декабря. Данные о находившихся в салоне пассажирах разнятся: в автобусе передвигалось от 15 до 30 человек.

Это уже вторая крупная авария с участием общественного транспорта за последние дни. В воскресенье, 1 декабря, в Забайкалье при падении автобуса с моста погибли 19 человек. Личности жертв трагедии уже установлены.

Кроме того, более 20 пострадавших в настоящее время находятся в больнице. Состояние семерых из них оценивается как тяжелое.