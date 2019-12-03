ФБР усмотрело «контрразведывательную угрозу» в российских мобильных приложениях

Федеральное бюро расследований усмотрело «потенциальную контрразведывательную угрозу» в разработанных в России мобильных приложениях, включая FaceApp. Об этом говорится в письме, направленном лидеру демократов в американском сенате Чаку Шумеру.

«ФБР рассматривает любое мобильное приложение или аналогичный продукт, разработанный в России, такой как FaceApp, как потенциальную контрразведывательную угрозу», - приводит содержание письма издание The Hill.

ФБР предполагает, что российские мобильные приложения предоставляют «удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам» правительству РФ, не требуя доступа от провайдеров.

В июле лидер демократов Чак Шумер обратился к руководству ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой принять меры в связи с угрозой национальной безопасности из-за российского фотоприложения FaceApp. Мобильное приложение использует искусственный интеллект для изменения фотографий, делая их моложе или старше. По мнению сенатора, в дальнейшем эти снимки могут быть использованы без согласия пользователей, что ставит под угрозу сохранность данных миллионов американских граждан.