У берегов Камеруна совершено вооруженное нападение на греческий танкер

Группа вооруженных людей совершила нападение на экипаж греческого танкера Happy Lady. В момент инцидента судно стояло на якоре у берегов Камеруна. С борта танкера были похищены восемь человек, которых увезли в неизвестном направлении.

Об этом, со ссылкой на заявление Министерства морского флота и островной политики Греции, сообщает агентство Bloomberg.

Среди похищенных моряков пять граждан Греции, два филиппинца и украинец. Одного из членов экипажа ранили в момент нападения. Сейчас полиция и представители спецслужб пытаются установить все обстоятельства произошедшего.