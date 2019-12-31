Врач-нарколог рассказал, как избежать отравления за новогодним столом

Алкогольное отравление в новогоднюю ночь и на следующее утро - самый распространенный недуг, с которыми сталкиваются врачи-наркологи. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач Игорь Лазарев.

Эксперт посоветовал держаться от спиртного подальше тем, кто склонен к длительным запоям и имеет проблемы со здоровьем. Для таких людей употребление алкоголя станет «русской рулеткой», предостерег нарколог. Остальным стоит помнить о базовых правилах употребления спиртного.

«Надо всегда сочетать выпивку с закуской. Жирная пища препятствует быстрому всасыванию алкоголя в кровь. Спиртные напитки лучше не смешивать. Эти нюансы связаны с тем, что везде содержатся токсические вещества. Допустим, в белых винах они одного плана, в красных – другого. Если их смешивать, то и те и другие попадают в организм и смесь усиливает токсический эффект. Второй момент – желательно аккуратно обходиться с газированными напитками и не запивать ими алкоголь. Они обеспечивают быструю доставку этанола в кровь», - считает Лазарев.

Нарколог не видит особой проблемы в том, чтобы выпить в новогоднюю ночь бокал шампанского или пару рюмок крепкого алкоголя. Медик уверен, что для здорового организма это не нанесет существенного вреда, а проснувшись человек будет чувствовать себя нормально. Если на утро кружится голова и сушит во рту, можно применить «народные методы», напоминает врач.

«Пейте много жидкости, чтобы устранить обезвоживание. Можно пару бутылок минералки выпить, она положительно влияет. Витамин-С можно попробовать и, обычно, если ситуации не критична, то во второй половине дня организм справляется с отравлением и самочувствие восстанавливается. Самый важный совет – не похмеляться. Потому что все запойные алкоголики когда-то первый раз похмелились. Алкоголь, попадающий в организм на следующий день, очень быстро смешивается со старым. Этот эффект схож с опийным, наркотическим. Опьянение второго дня совсем другое», - предостерег нарколог.

В случае, если самочувствие не приходит в норму в течение суток, или постепенно усугубляется, Игорь Лазарев призывает незамедлительно обращаться за помощью к врачам. Ничего постыдного в этом нет, уверен доктор, так как разные особенности организма могут влиять на степень опьянения. Медики знают, как бороться с отравлением алкоголем и быстро поставят на ноги, напомнил врач.