В Крыму на дне Черного моря установили новогоднюю елку

В Крыму новогоднюю елку установили прямо на дне Черного моря. Искусственное дерево украсили на берегу, а затем, при помощи свинцового груза, опустили на глубину. Несмотря на холодную воду, дайверы, переодевшись в новогодние костюмы, даже устроили вокруг елки праздничный хоровод.

А в Екатеринбурге Деды Морозы и Снегурочки устроили забег по улицам города. Сбросив шубы, сказочные персонажи легко преодолели дистанцию в три с половиной километра. Самые веселые еще и танцевали при этом.

Организовала забег Федерация зимнего плавания. На этот раз ежегодный кросс стал частью всероссийской акции «Закаленная страна», цель которой - установить мировой рекорд по массовому закаливанию.

Старт был дан во Владивостоке. Приморцы сначала согрелись, пробежав 2 километра, а потом ныряли в ледяную воду.