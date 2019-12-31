Путин наградил орденом Почета главу летного спецотряда «Россия»
Награда присвоена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
© Фото: Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета генерального директора специального летного отряда «Россия» Константина Терещенко. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Награда присвоена Терещенко за добросовестную работу и трудовые успехи.
Специальный летный отряд «Россия» базируется в московском аэропорту «Внуково» и используется для перевозки президента России и вышестоящих лиц государства. Терещенко назначен на должность генерального директора отряда в 2016 году.