Путин наградил орденом Почета главу летного спецотряда «Россия»

Специальный летный отряд «Россия» базируется в московском аэропорту «Внуково» и используется для перевозки президента России и вышестоящих лиц государства. Терещенко назначен на должность генерального директора отряда в 2016 году.

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