WhatsApp в новом году перестанет работать на ряде смартфонов

Популярный месседжер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android с 1 февраля 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице поддержки сайта программы.

Для того, чтобы приложение работало, пользователям понадобится устройство с оперативной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее.

Если же на смартфонах стоят старые версии ПО, то пользователи мессенджера не смогут больше регистрироваться в приложении и использовать текущую учетную запись.

Служба поддержки отмечает, что поскольку компания не ведет разработку для старых оперативных систем, то некоторые функции WhatsApp могут перестать работать в любое время.

В сообщении также говорится, что начиная с сегодняшнего дня пользователи Windows Phone больше не смогут использовать мессенджер.