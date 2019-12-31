Ксения Шойгу показала отца, наряжающего елку

В семье министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу все готово к встрече Нового года. Дочь главы оборонного ведомства Ксения Шойгу опубликовала на своей странице в Instagram фотографию отца, на которой он завершает украшение новогодней ели.

«Новый год мы встречаем на малой родине. Вместе наряжать елку - тоже обязательная приятная семейная традиция. Друзья, всех с наступающим. Новых успехов, добра и уюта», - подписала Ксения фотографию.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что главной датой предстоящего года станет празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также он отметил, что в уходящем 2019 году было многое сделано для развития Вооруженных сил и престижа военной службы. По словам главы оборонного ведомства, сегодня армия России - это гордость страны и надежный оплот ее суверенитета.