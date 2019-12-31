Захарова рассказала о своем отношении к Грете Тунберг

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова видит в 16-летней шведской активистке Грете Тунберг в первую очередь ребенка. Рассуждать о том, что движет школьницей, возможно после признания этого факта, пояснила она.

По словам Захаровой, можно предположить, что ребенка используют взрослые или он сам рано стал взрослым. Возможно, добавила она, у девочки нет другого выхода, кроме как идти этой дорогой.

«Это уже обстоятельства. Но в первую очередь я вижу ребенка», - сказала представитель МИД в интервью РИА Новости.

В сентябре Тунберг выступила на климатическом саммите ООН с речью, в которой обвинила лидеров государств в том, что они «отняли у нее детство» и разрушили экосистему Земли. После она стала лауреатом Международной детской премии мира и «Человеком года-2019» по версии журнала Time. В издании подчеркнули, что девочка стала самой молодой личностью, обладающей подобным званием за всю историю.