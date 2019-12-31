В Латвии предложили платить за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартужа предложила оплачивать общение на русском языке клиентам частных и государственных компаний. По ее мнению, при таких разговорах должны быть возмещены услуги переводчика.

«Сколько стоит перевод с латышского на русский? Тариф - 10 евро за 5 минут... Не понимаешь язык (латышский) – плати за перевод», - написала Мартужа в своем Twitter-аккаунте.

Латышский - единственный государственный язык Латвии. Русский имеет статус иностранного, хотя является родным для 40% населения, при этом в стране запущен процесс полного перевода обучения в образовательных учреждениях на латышский язык.