Медведев заявил об урегулировании всех вопросов с Украиной по газовому транзиту

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины продолжится на условиях, которые устраивают все стороны. С таким заявлением выступил глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев. Он прокомментировал договоренности Москвы и Киева по заключению нового газового контракта.

При этом российский премьер подчеркнул, что все спорные вопросы с Киевом урегулированы, а взаимные претензии прекращены.

«Пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину в Евросоюз показывает, что даже по самым сложным вопросам можно договариваться. Новый газовый контракт стал компромиссом, который необходимо было найти», - заявил Медведев.

Москва и Киев 20 декабря согласовали детали нового контракта на транзит газа сроком на пять лет. Кроме того, удалось урегулировать взаимные претензии между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Стороны договорились о выплате российской компанией 2,9 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству между газовыми компаниями двух стран.

В рамках новых договоренностей «Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а «Нафтогаз» выступит компанией – организатором транзита, приняв на себя все риски.

Согласно договору, минимальный объем прокачки газа составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в период 2021-2024 годов.