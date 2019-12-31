В России собираются ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России планируют ввести презумпцию согласия на донорство, которая подразумевает изъятие у человека органов после смерти, если при жизни он не высказал письменного или устного отказа. Такая норма прописана в новом законопроекте Минздрава о трансплантологии, который запланирован для обсуждения на весенней сессии в Госдуме.

По словам председателя комитета думы по охране здоровья Дмитрия Морозова, отказ от донорства также смогут дать родственники умершего в течение трех часов после того, как врачи зафиксируют смерть мозга.

«В законопроекте детально прописана обязанность врачей после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов», - пояснил он в интервью «Парламентской газете».

Ранее общественники предложили изменить правила пожизненного донорства. Они считают, что помимо кровных родственников иметь возможность стать донорами должны супруги и приемные родители.