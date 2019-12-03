Первый камень в основание часовни в память о воинах ВОВ возложили в Карелии

В Республике Карелия сегодня, 3 декабря, состоялся митинг в честь закладки и освещения Первого камня в основание мемориальной часовни имени князя Александра Невского. Мемориал будет установлен в память о воинах, павших и пропавших без вести в ходе Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.

Памятник возведут в рамках проекта ветеранов военной контрразведки «Молчаливое эхо войны»: с 2009 года на территории регионов сооружаются мемориальные часовни. Проект реализуется при поддержке Федеральной службы безопасности и Министерства обороны Российской Федерации.

Подобные святыни уже появились на территории ряда областей - Псковской, Смоленской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской и Курской, а также в городах-героях Волгограде и Севастополе, городах воинской славы Волоколамске и Хабаровске.

Право закладки Первого камня в основание мемориальной часовни было предоставлено главе Республики Карелия Артуру Парфенчикову, первому заместителю председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александру Ракитину, а также митрополиту Петрозаводскому и Карельскому Константину, начальнику управления ФСБ РФ по республике Карелия генерал-майору Александру Барышеву и другим. Проект возведения мемориальных часовен благословил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

На мероприятии была объявлена минута молчания в память о героическом подвиге воинов-красноармейцев, офицеров, генералов и тружеников тыла, которые являются доблестными защитниками Отечества.

После этого участники митинга возложили цветы к основанию мемориальной часовни. Она будет открыта и освящена 22 июня 2020 года.