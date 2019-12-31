Скончался комик из Monty Python

Британский музыкант, актер и пародист Нил Иннес скончался в возрасте 75 лет. Об этом в понедельник, сообщил менеджер артиста. Нил известен своими работами с популярной комик-группой Monty Python.

Для близких уход музыканта стал полной неожиданностью, поскольку он ничем не болел и чувствовал себя на свой возраст, сообщает телеканал Sky News. Причины смерти Нила Иннеса пока не сообщаются.

Пародист получил всемирную известность благодаря своей работе в картинах «Житие Брайана по Монти Пайтон» и «Монти Пайтон и священный Грааль». Для второй картины музыкант сочинил несколько песен, а также написал сценарии к финальным сериям телевизионного шоу Monty Python.