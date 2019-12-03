Эрдоган назвал Россию главным союзником Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Москву одним из главных союзников Анкары. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал в ходе пресс-конференции перед вылетом на саммит Североатлантического альянса. Прямая трансляция выступления велась на странице Эрдогана в Twitter.

«Россия является одним из главных партнеров Турции, но наши отношения с ней не являются альтернативой отношениям с другими союзниками, они наоборот являются взаимодополняющими», - заявил Эрдоган.

В своей речи президент Турции также подчеркнул, что продолжит вести многовекторную внешнюю политику, преследовать свои приоритеты и высказался по поводу важности построения нормальных отношений с альянсом.

«Но также ясно, что альянс нуждается в обновлении. НАТО должен действовать гораздо более решительно и эффективно, особенно перед лицом угроз со стороны террористических организаций», - добавил президент Турции.

Ожидается, что на саммите НАТО, который состоится в Лондоне, одним из главных вопросов станут отношения России и Китая. Турецкий президент высказался за конструктивное взаимодействие и подчеркнул важность России, как одного из главных игроков на международной арене.