Опубликованы первые кадры с места ДТП с автобусом вблизи Белгорода
По предварительной информации, в салоне автобуса находилось 30 человек. К месту происшествия уже прибыли оперативные службы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: МЧС РФ
Спасатели опубликовали первые кадры с места ДТП с участием автобуса вблизи Белгорода. Рейсовый автобус опрокинулся в кювет сегодня, 3 декабря.
Как видно на фотографии, размещенной на официальном сайте МЧС РФ, к месту происшествия уже прибыли оперативные службы.
По предварительной информации, в салоне автобуса находилось 30 человек. Транспортное средство по неустановленным пока причинам съехало в кювет и опрокинулось.
Вся информация о пострадавших в настоящее время устанавливается.