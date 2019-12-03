Опубликованы первые кадры с места ДТП с автобусом вблизи Белгорода

Спасатели опубликовали первые кадры с места ДТП с участием автобуса вблизи Белгорода. Рейсовый автобус опрокинулся в кювет сегодня, 3 декабря.

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Как видно на фотографии, размещенной на официальном сайте МЧС РФ, к месту происшествия уже прибыли оперативные службы.

По предварительной информации, в салоне автобуса находилось 30 человек. Транспортное средство по неустановленным пока причинам съехало в кювет и опрокинулось.

Вся информация о пострадавших в настоящее время устанавливается.