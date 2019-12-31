Финал эпопеи: Россия и Украина подписали контракт по транзиту газа на 5 лет

Россия и Украина подписали контракт на транзит российского газа. Документ действителен пять лет, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», - цитирует его РИА Новости.

Миллер добавил, что документы приобретают юридическую силу с сегодняшнего дня и обеспечат транзит российского газа через Украину с 1 января.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский отметил, что за пять лет – срок действия контракта – Киев получит не менее семи миллиардов долларов.

«Стороны могут продлить контракт еще на десять лет», - написал он в своем Facebook.

Новый контракт будет действовать в течение 5 лет - с 2020 по 2024 год. Минимально гарантированные для транзита объемы составят 65 миллиардов кубометров в первый год, и по 40 миллиардов кубометров - в последующие