В Роскачестве проверили работу мобильных приложений для вызова такси

Специалисты Роскачества составили рейтинг мобильных приложений для заказа такси. В исследовании принимали участие 19 приложений для iOS и 21 для Android.

Из 40 представленных отметку в 4 балла сумели преодолеть 22 приложения, которые Роскачество рекомендует к использованию. Стоит отметить, что порог в 3 балла преодолели все исследованные приложения.

Тройку лучших, по мнению экспертов Роскачества, составили «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett на iOS и «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Uber Russia на Android. Подробный рейтинг опубликован на официальном сайте ведомства.

Оценивая работу приложений, аналитики Роскачества уделяли внимание их функциональности, запросу лишь необходимых для корректной работы разрешений, безопасности, удобству использования и адаптации для людей с ограниченными возможностями.