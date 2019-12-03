Экс-депутата Рады обвинили в нападении на российское посольство в Киеве

Следственным комитетом России получены неопровержимые доказательства участия в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу Посольства России на Украине причинен значительный материальный ущерб», - заявила Петренко.

Мосийчук объявлен в розыск. Ему предъявлено обвинение по статье 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»). К уголовной ответственности за нападения на российские дипломатические учреждения привлечены и другие украинские депутаты Владимир Парасюк и Андрей Лозовой.

Перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский, который в июне 2014 года вместе с активистами украинских националистических организаций совершил нападение на посольство РФ в Киеве, забросав здание камнями.