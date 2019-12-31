Россиянам представили полный текст нового закона о виноделии

Россиянам официально представили текст закона о виноградарстве и виноделии, который в конце декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Документ вступит в силу уже 1 июля 2020 года.

В частности, новый закон регламентирует правовые, организационные, технологические и экономические основы при производстве, обороте и потреблении продукции виноградарства и винодельческой продукции в нашей стране. Более того, документ вводит в оборот новые термины: например, под «вином» будет подразумеваться винодельческая продукция, содержащая от 7,5% до 18% этилового спирта и изготовленная путем брожения свежего винограда или виноградного сусла.

Также появится «вино России» - непосредственно, само вино, а также крепленые и игристые напитки, полностью изготовленные из винограда, выращенного в РФ.

Двадцать третьего декабря Совет Федерации одобрил закон, а чуть раньше, 18 декабря, его единогласно приняли в Государственной думе, напоминает сайт «Российской газеты».